Tatap Pilkada Sekadau, Rupinus: Wait and See

PONTIANAK – Incumbent untuk Pilkada 2020 di Sekadau, Rupinus enggan berkomentar banyak menghadapi pesta lima tahunan tersebut.

Bupati Sekadau yang juga kader dari Demokrat ini mengistilahkan dirinya menghadapi pilkada dengan bahasa Inggris.

"Wait and see dulu, he he he. Kita melihat dan menunggu, itu aja dulu, saya belum bisa komen," kata Rupinus, Rabu (07/08/2019).

Baca: Cerita Sabil Tentang Bola Api yang Membakar Lahan Seluas 250 Hektar di Dusun Telayar

Baca: ‎Tim Gabungan TNI-Polri dan Manggala Agni Temukan Karhutla di Perbukitan

Lebih lanjut, Bupati yang memimpin bersama dengan Aloysius ini juga mengungkapkan jika dirinya tidak ingin mendahului kehendak ataupun putusan partai.

"Tidak usah mendahului Partai, nanti ajalah, melihat dan menunggu, itu aja, menunggu dan melihat, itu aja dulu," tuturnya.