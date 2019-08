Jadwal Serie A 2019 Pekan Perdana: Parma Vs Juventus, Udinese vs AC Milan, AS Roma vs Genoa, 24-8-19

Jadwal Serie A 2019 Pekan Perdana: Parma Vs Juventus, Udinese vs AC Milan & AS Roma vs Genoa

LIGA ITALIA - Jadwal Serie A Italia pada pekan perdana akan mempertemukan juara bertahan, Juventus yang akan bertandang ke markas Parma, Ennio Tardini.

Laga perdana ini dijadwalkan berlangsung, pada Sabtu (24/08/2019) mulai pukul 18.00 waktu setempat, atau pukul 23.00 WIB.

Usai laga tersebut, pada dini harinya akan mempertemukan Fiorentina yang akan menjamu Napoli, di Artemio Franchi, pada pukul 01.45 WIB.

Lalu, AC Milan akan bertandang ke kandang Udinese, pada Minggu (25/08/2019) pukul 23.00 WIB.

Laga terbanyak baru akan tersaji pada Senin (26/08/2019) dini hari, mulai pukul 01.45 WIB.

Terdapat enam pertandingan, di antaranya AS Roma vs Genoa, Cagliari vs Brescia, Sampdoria vs Lazio, Spal vs Atalanta, Torino vs Sassuolo dan Verona vs Bologna.

Pekan perdana akan ditutup pertandingan antara Inter Milan melawan Lecce, pada Selasa (27/08/2019) pukul 01.45 WIB.

Sebelumnya, Lega Serie A sebagai pengelola kompetisi Liga Italia memang telah merilis jadwal untuk musim 2019-2020.

Seperti dikutip dari Lega Serie A, Liga Italia Serie A 2019-2020 akan dimulai pada 24-25 Agustus 2019.

Kompetisi dijadwalkan berakhir pada 24 Mei 2020.