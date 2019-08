JADWAL La Liga 2019 Pekan Perdana: Bilbao Vs Barcelona, Celta V Vs Real Madrid, Atl Madrid vs Getafe

LA LIGA - Pekan perdana Liga Spanyol, La Liga Musim 2019/2020 akan mempertemukan juara musim lalu, Barcelona yang akan bertandang ke Athletico Bilbao, pada Sabtu (17/08/2019) pukul 02.00 WIB.

Sedangkan, Real Madrid juga akan dijamu Celta Vigo pada hari yang sama pukul 22.00 WIB.

Laga terbanyak akan tersaji, pada Minggu (18/08/2019), yakni empat pertandingan.

Di antaranya, Valencia vs Real Sociedad, Leganes vs Osasuna, Villarreal vs Granada CF dan Alaves vs Levante.

Empat pertandingan lainnya, akan dilangsungkan, pada 19-20 Agustus 2019. Espanyol vs Sevilla serta Atletico Madrid vs Getafe pada Senin (19/08/2019), sedangkan sehari kemudian Mallorca vs Eibar serta Betis vs Valladolid.

Dikutip dari Kompas.com, Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) memang telah merilis jadwal lengkap La Liga musim 2019-2020 pada Kamis (4/7/2019) waktu setempat lalu.

Pada pekan perdana, juara bertahan musim lalu, Barcelona, akan bertandang ke markas Athletic Bilbao di San Mames.



Atletico Madrid yang finis di peringkat kedua musim lalu, bakal menjamu Getafe di Wanda Metropolitano.



Sedangkan, seteru abadi Barelona, Real Madrid, juga bakal mengawali pekan perdana La Liga dengan partai tandang.



Tim asuhan Zindine Zidane itu dijadwalkan melawat ke markas Celta Vigo di Balaidos.

Duel bertajuk El Clasico akan dihelat ketika kompetisi La Liga memasuki jornada ke-10 pada 27 Oktober 2019 mendatang.

Barcelona akan bertindak sebagai tuan rumah terlebih dahulu di Stadion Camp Nou.

Sementara, pada pekan ke-26, giliran Real Madrid yang menjamu Barcelona.

Pertandingan tersebut bakal digelar di Stadion Santiago Bernabeu pada 1 Maret 2020.

Sejak dimulai pada 13 Mei 1902, sudah 275 kali Real Madrid bersua dengan Barcelona.

Sebanyak 242 laga di antaranya merupakan pertandingan pada ajang kompetitif.

Karena itu, duel antara Los Blancos dan Blaugrana musim depan akan menjadi edisi yang ke-179 dan 180.

Jadwal La Liga 2019 Pekan Perdana:

17.08. 02:00: Ath Bilbao vs Barcelona

17.08. 22:00: Celta Vigo vs Real Madrid

18.08. 00:00: Valencia vs Real Sociedad

18.08. 02:00: Leganes vs Osasuna

18.08. 02:00: Villarreal vs Granada CF

18.08. 22:00: Alaves vs Levante

19.08. 00:00: Espanyol vs Sevilla

19.08. 02:00: Atl. Madrid vs Getafe

20.08. 01:00: Mallorca vs Eibar