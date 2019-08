Curhat Panjang RM BTS Setelah Menyaksikan 'Bring The Soul: The Movie', Ungkap Kekhawatiran pada ARMY

Curhat Panjang RM BTS Setelah Saksikan 'Bring The Soul: The Movie', Ungkap Kekhawatiran pada ARMY

Film terbaru BTS , 'Bring the Soul: The Movie,' akan segera dirilis secara global hari ini 7 Agustus 2019.

Itu tiba hanya enam setengah bulan setelah rilis film terakhir, "Love Yourself in Seoul "

"Bring the Soul" diharapkan memiliki tema yang mirip dengan "Burn the Stage: The Movie" pada tahun 2018, yang merupakan campuran dari pertunjukan langsung BTS, wawancara, dan cuplikan langsung dari septet yang menjadi turis.

Namun semua memberBTS sudah terlebih dahulu menonton film konser baru mereka, Bring The Soul: The Movie, di pemutaran film pribadi, Selasa (6/8/2019) kemarin.

Baca: Jungkook BTS Masuk Daftar 30 Penyanyi Pop Terpopuler di Amerika, Ungguli Lady Gaga hingga Bruno Mars

Baca: Deretan Seleb Korea Tampil dengan Wajah Freckles, Suga BTS hingga Jennie BLACKPINK Makin Menakjubkan

Baca: Inilah Potret Jungkook BTS yang Menjadi Alasan ARMY Tak Akan Berpaling dari Fisik Menakjubkannya

Setelah menyaksikan karya anyar mereka ini, Satu diantara member, RM pergi ke BTS Weverse untuk berbagi pemikiran, refleksinya, dan ketakutannya dengan ARMY.

Dilansir dari Koreaboo, inilah tulisan yang menyentuh RM BTS bagi ARMY:

"Halo. Untuk pertama kalinya di Weverse, saya akan menulis posting panjang. Hari ini, saya melihat Bring The Soul: The Movie, dan saya memiliki banyak pemikiran tentang berbagai hal. ”