Jadwal Putusan MK Untuk PHPU Pileg Kalbar, Tiga Parpol Masih Menunggu

Hari ini Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg Kalbar masuk ke dalam tahapan pembacaan putusan, Selasa, (06/08/2019).

Jadwal Putusan MK Untuk PHPU Pileg Kalbar, Tiga Parpol Masih Menunggu
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Berikut peringkat lengkap hasil terbaru real count atau hitung suara Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif Republik Indonesia 2019, khusus wilayah Pemilihan Provinsi Kalimantan Barat per Jumat (19/04/2019) hingga pukul 18:45 WIB. 

Jadwal Putusan MK Untuk PHPU Pileg Kalbar, Tiga Parpol Masih Menunggu

PONTIANAK - Hari ini Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg Kalbar masuk ke dalam tahapan pembacaan putusan, Selasa, (06/08/2019).

Berikut jadwalnya.

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1 . Selasa, 6 Agustus 2019 Pukul 16:00 Wib 15-01-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) oleh Syafruddin Nasution, S.H., M.H. dkk

2 . Rabu, 7 Agustus 2019, Pukul 16:00 Wib 122-12-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Amanat Nasional (PAN) oleh MUHAMMAD MIFTAHUDIN, A.Md

3. Rabu, 7 Agustus 2019, Pukul 16:00 Wib 134-09-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Persatuan Indonesia (Perindo),oleh Ricky Kurnia Margono, S.H., M.H., dkk.

4. Rabu, 7 Agustus 2019, Pukul 16:00 Wib 233-07-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Berkarya Martha Dinata, S.H., dkk

Belum diketahui :
5. 01-08-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Keadilan Sejahtera (PKS)-

6. 58-14-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrat-

7. 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

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Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Madrosid
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