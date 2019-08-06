Jadwal Putusan MK Untuk PHPU Pileg Kalbar, Tiga Parpol Masih Menunggu
Hari ini Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg Kalbar masuk ke dalam tahapan pembacaan putusan, Selasa, (06/08/2019).
Jadwal Putusan MK Untuk PHPU Pileg Kalbar, Tiga Parpol Masih Menunggu
PONTIANAK - Hari ini Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg Kalbar masuk ke dalam tahapan pembacaan putusan, Selasa, (06/08/2019).
Berikut jadwalnya.
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1 . Selasa, 6 Agustus 2019 Pukul 16:00 Wib 15-01-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) oleh Syafruddin Nasution, S.H., M.H. dkk
2 . Rabu, 7 Agustus 2019, Pukul 16:00 Wib 122-12-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Amanat Nasional (PAN) oleh MUHAMMAD MIFTAHUDIN, A.Md
3. Rabu, 7 Agustus 2019, Pukul 16:00 Wib 134-09-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Persatuan Indonesia (Perindo),oleh Ricky Kurnia Margono, S.H., M.H., dkk.
4. Rabu, 7 Agustus 2019, Pukul 16:00 Wib 233-07-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Berkarya Martha Dinata, S.H., dkk
Belum diketahui :
5. 01-08-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Keadilan Sejahtera (PKS)-
6. 58-14-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrat-
7. 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
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