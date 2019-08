Putus dari Shaher Sheikh! Ayu Ting Ting Kembali Mesra dengan Ivan Gunawan, Biang Keroknya Ruben Onsu

Putus dari Shaher Sheikh, Ayu Ting Ting Kembali ke Pelukan Ivan Gunawan, Ruben Onsu

Pasca hubungannya dengan Shaher Sheikh kandas, Ayu Ting Ting digosipkan kembali dekat dengan desainer sekaligus penyanyi Ivan Gunawan.

Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan terciduk tampil mesra di konser 15 tahun berkarya di Ciputra Artpreneur, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (2/8/2019) tadi malam.

Sikap Ivan Gunawan ke mantan istri Enji Baskoro, Ayu Ting Ting yang konon dekat dengan Shaheer Sheikh itu diutarakan di depan publik.

Konser yang bertajuk Ivan Gunawan Live On Stage, Story Of My Life tersebut banyak dimeriahkan oleh teman sesama artis, seperti Rossa, Krisdayanti, Titiek Puspa, Tike Priyatnakusuma, Lesty Kejora, dan Gilang Dirga.

Tiba-tiba, hal mengejutkan terjadi di tengah konser Ivan Gunawan tersebut dengan kehadiran pedangdut Ayu Ting Ting yang langsung membuat heboh semuanya.

Saat itu, Ivan Gunawan dan Ruben Onsu sedang berbincang, kemudian mendadak Ayu Ting Ting muncul dari sisi kiri panggung.

"Tuh kan gue udah nebak nih. Aku tahu kamu ke sini tau," kata Ivan Gunawan pada Ayu Ting Ting.

Ivan Gunawan pun langsung memeluk Ayu Ting Ting sambil memprotes bahwa Ayu Ting Ting telah berbohong kepadanya.

"Katanya mau syuting iklan obat ketek, lu bohong," ujar Ivan Gunawan mengundang tawa.