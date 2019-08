Minta Dukungan Masyarakat Kalbar, Optimis Daud Menang KO

PONTIANAK - Petinju kebanggaan Indonesia asal Kalimantan Barat, Daud Yordan, meminta dukungan masyarakat Indonesia agar bisa mengalahkan petinju Thailand, Aekkawee Kaewmanee.

Duel dalam perebutan sabuk juara WBC International Challenge Belt kelas lightweight ini akan berlangsung di Pattaya, Thailand, Minggu (4/8). Duel ini juga akan disiarkan langsung oleh TV One pada pukul 21.00 WIB.

"Dukung dan saksikan pertarungan saya pada 4 Agustus live dari Thailand," ujar Daud melalui akun Instagramnya.

Dukungan pun tampak mengalir diberikan kepada petinju asal Kayong Utara, Kalimantan Barat tersebut. Seluruh netizen mendoakan dan beberapa di antaranya berharap petinju berjuluk "Cino" memukul KO (knockout) lawannya.

Sehari sebelum bertanding, Daud Yordan tampak menuliskan status yang menggambarkan motivasinya jelang duel kali ini. Kalimatnya menyiratkan semangat dan ketenangan seorang petinju yang sarat pengalaman. "My blood is red, my hart is green," tulis petinju asal Sasana Kayong Utara ini.

Kemarin siang, Daud dan lawannya juga melakoni prosesi timbang badan. Dalam proses timbang badan tersebut Daud tampak unggul secara postur. Kedua petinju ini pun menunjukkan raut wajah yang cukup santai.

Hasil timbang badan, Daud memiliki bobot 63,5 kilogram dan Kaewmanee 62,5 kilogram. Bobot keduanya masuk ke dalam kriteria berat badan yang ditentukan untuk masuk ke dalam kelas super lightweight.

Daud sebelumnya berlatih di Spanyol. Dia pun berharap hasil latihannya bisa terlihat pada pertarungan melawan Kaewmanee.

"Ada beberapa variasi gerakan yang saya dapatkan selama latihan di Spanyol dan bisa saya aplikasikan," kata Daud.