4 Fakta Menarik Dari Film Fast and Furious: Hobbs & Shaw

PONTIANAK - Fast & Furious: Hobbs & Shaw merupakan spin off dari franchise film The Fast and the Furious.

Cerita ini masih berlatar belakang dengan tokoh utamanya Luke Hobbs (Dwayne Johnson) dan Deckard Shaw (Jason Statham).

Bagi kamu yang mengikuti film ini dari seri sebelumnya, tentunya telah mengenal sosok Hobbs dan Shaw. Hobbs adalah seorang agen Amerika Serikat, dimana Shaw adalah mantan agen elit militer Inggris yang banyak berurusan dengan hukum.

Jika sebelumnya film waralaba Fast & Furious kerap kali diperankan oleh mendiang Paul Walker dan Vin Diesel, kini Fast & Furious mulai melebarkan sayap dengan membuat sebuah film spin-off yang diawali dengan kisah dari Deckard Shaw (Jason Statham) dan Luke Hobbs (Dwayne Johnson).

Baca: Mola TV Streaming MU Vs AC Milan | Hasil ICC, Klasemen ICC 2019 & Live Streaming TVRI AC Milan Vs MU

Baca: BKKBN Kalbar Terus Tingkatkan Peran Ayah dalam Mengasuh Anak

Baca: Gelar Workshop Hoax Musuh Bersama, Ini Harapan Ketua IJTI dan Dewan Pers Pada Jurnalis

Shaw juga pertama kali berhadapan dengan keluarga Toretto dalam Fast and Furious 7 di tahun 2015. Hobbs dan Shaw sempat terlibat perkelahian sengit dalam film tersebut.

Dipertemukan kembali dalam sebuah spin-off dan menjadi dua karakter utama di dalam filmnya, apakah yang akan berbeda di film Fast & Furious: Hobbs & Shaw? UK kita simak.

1. Harus melawan manusia super

Belum pernah dihadirkan sebelumnya, di film Hobbs & Shaw, keduanya harus mengalahkan manusia super bernamaBrixton yang diperankan oleh aktor Idris Elba. Villain semacam ini memang belum pernah dihadirkan sebelumnya di franchise Fast & Furious. Tentunya akan menarik untuk melihat keduanya melawan jenis musuh yang baru.

2. Diramaikan beberapa pemain baru

Berbeda dari film sebelumnya yang mengangkat tema keluarga dan kerapa diperankan oleh orang yang sama, pada spin-off kali ini kita akan diperkenalkan dengan beberapa wajah-wajah baru. Sebut saja Vanessa Kirby, Eiza González, Eddie Marsan, Eliana Sua dan tentunya aktor kawakan asal Inggris lainnya selain Stataham yaitu Idris Elba.

3. Lebih megah

Jika dilihat dari trailernya, film ini memang akan memilikisetting dan aksi yang lebih megah dan meriah dibandingkan dengan film-film Fast & Furious sebelumnya. Dapat dipastikan akan banyak teknologi canggih yang belum pernah dihadirkan di dalam film-film sebelumnya. Bagi kamu para penggemar film aksi dan spectacle jangan sampai kamu melewatkan film satu ini!

4. Tidak akan ada Vin Diesel

Berbeda dari sebelumnya, jika dahulu Vin Diesel selalu tampil pada film Fast & Furious. Di film kali ini akan lebih menyorot perjuangan Hobbs dan Shaw yang mencoba menghabisi musuh mereka. Vin Diesel memang telah menjadi 'wajah' di dalam film seri mahal ini. Namun jangan khawatir karena Vin Diesel akan kembali muncul di film Fast & Furious 9 yang rencananya akan dirilis dua tahun mendatang.