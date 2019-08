Daud Yordan Minta Dukungan Jelang Duel di Thailand

PONTIANAK - Petinju kebanggaan Indonesia asal Kalimantan Barat, Daud Yordan meminta dukungan masyarakat Indonesia jelang duel melawan petinju tuan rumah Thailand, Aekkawee Kaewmanee dalam perebutan sabuk juara WBC International Challenge Belt kelas lightweight di Pattaya, Thailand, Minggu (4/8/2019).

Duel ini juga akan disiarkan langsung oleh tv one pada pukul 21.00 WIB.

"Dukung dan saksikan pertarungan saya pada 4 Agustus live dari Thailand ,"ujar Daud di akun instagramnya.

Dukungan pun tampak mengalir diberikan kepada petinju asal Kayong Utara, Kalimantan Barat tersebut.

Seluruh netizen mendoakan dan beberapa di antaranya berharap Daud memukul KO (knockout) lawanya.

Sementara sehari sebelum bertanding Daud Yordan tampak menuliskan status cukup menggambarkan motivasinya jelang duel kali ini. Isyarat tersebut menyiratkan semangat dan ketenangan seorang petinju yang sarat pengalaman.

"My blood is red, my hart is green," tulis Daud.

Sebelumnya saat diwawancarai Tribun Pontianak Daud mengaku siap menghadapi petinju tuan rumah.

Daud mengaku telah mempelajari gaya bertinju Aekkawee Kaewmanee