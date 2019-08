BELANJA MERDEKA di Indomaret Ekstra Diskon 20% Dengan i. Saku, Buruan, Hanya 3 Hari

PONTIANAK - Mudah dan Hemat, Belanja di Indomaret.

Hanya 3 Hari, 2 – 4 Agustus 2019

BELANJA MERDEKA Hanya 3 Hari, 2 – 4 Agustus 2019, Ekstra Diskon* 20% Dengan i. saku (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA)

*Promo berlaku Jum’at/Sabtu/Minggu Maks. Diskon Rp 10.000/user/periode promo. S&K Berlaku

1. INDOMARET Beras Ramos Super 5kg sak Rp 58.500. Dengan Kartu Kredit Bank BNI Rp 54.500*. Syarat belanja Rp 150.000 Tidak berlaku kelipatan*

2. TROPICAL Minyak Goreng Refill 2L pch, Rp 21.700. Dengan Indomaret card Rp 20.200*

3. VIDORAN X-MART 3+ Vanila/Madu 750/725 box Rp 41.900.

4. LACTOGROW ¾ 750g box semua varian Beli 2 Lebih Hemat, Diskon Rp 15.000.

Baca: Hemat Bangeet Belanja di Indomaret, Hanya 5 Hari 28 Desember 2018-1 Januari 2019

Baca: Hemat Bangeet Belanja di Indomaret Hanya 3 Hari, 26 – 28 Juli 2019

BELANJA MERDEKA Hanya 3 Hari, 2 – 4 Agustus 2019, Ekstra Diskon* 20% Dengan i. saku (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA)

5. INDOMIE Goreng Plus Spesial 80g pck Beli 5 Lebih Hemat Rp. 11.300/5pck.

6. PALMIA Margarine Serbaguna 200g pck Beli 2 Gratis 1.

7. INDOFOOD Sambal Pedas/Ekstra Pedas 335ml btl Rp 10.900. Indomilk Kental Manis Putih 560g pch Rp 12.700 Dengan Kartu Debit Bank BNI Rp 9.700*

8. Anggur RED FELIPE Rp 39.900/KG

BELANJA MERDEKA Hanya 3 Hari, 2 – 4 Agustus 2019, Ekstra Diskon* 20% Dengan i. saku (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA)

9. POP MIE Mie Instant Baso/ Ayam 75g cup BELI 2 Lebih Hemat Rp 7.500/2cup

10. SILVER QUEEN Chocolate Milk Classic Almond 65/68g pck Rp 12.500. KHONG GUAN Milkist Crackers Seaweed/Abon 135g pck Rp 5.500.

11. INDOMILK Susu Cair UHT Cokelat/Full Cream 1000ml tpk Rp 11.900. Dengan kartu Kredit Bank BNI Rp 8.900* (Syarat Belanja Rp 75.000. Tidak berlaku kelipatan)

12. GOOD DAY Coffee Drink 200ml tpk semua varian BELI 2 Gratis 1

Baca: Sambut Mudik Lebaran, Indomaret Berangkatkan 10.385 Pemudik ke Kampung Halaman

Baca: Hemat Bangeet Belanja di Indomaret Hanya 5 Hari, 6 -10 Maret 2019

BELANJA MERDEKA Hanya 3 Hari, 2 – 4 Agustus 2019, Ekstra Diskon* 20% Dengan i. saku (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA)

13. INDOMARET Tissue Wet Wipes Non Alkohol 50’s pck Rp 9.900. INDOMARET Adult Diapers Leak Guard M98/L7/XL6 bag Rp 34.900

14. INDOMARET Karbol Sereh Citronella Oil 800ml pck Rp 9.900. INDOMARET Facial Tissue Non Parfumed 900g pck Rp 29.900 Dengan Kartu Debit Bank BNI Rp 25.900*

15. SUNSILK Shampoo Co-Creations Black Shine/Soft & Smooth/Hijab Refresh 170ml btl Rp 15.900 .KAO BIORE Body Foam Pure Mild/Relaxing Aromatic Jasmine Refill 450ml pck Rp 17.500

16. GARNIER MEN Turbo Light Oil Control 3 in 1 Charcoal Balack 100ml tub Rp 21.900. SENSODYNE Pasta Gigi Cool Gel/Fresh Mint 100g tub Rp 19.900.

Baca: Cari Indomaret 24 Jam di Sanggau? Ini Alamatnya

Baca: Hemat Bangeet Belanja di Indomaret Hanya 3 Hari, 31 Agustus -2 September 2018

BELANJA MERDEKA Hanya 3 Hari, 2 – 4 Agustus 2019, Ekstra Diskon* 20% Dengan i. saku (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA)

17. RINSO Detergent Powder + Molto Rose Fresh/Parfume Essence 1,8 kg bag Rp 36.900 Dengan Kartu Debit Bank BNI Rp 36.900* (Syarat Belanja Rp 75.000. Tidak berlaku kelipatan)

18. SO KLIN Pewangi Pakaian Reffill 900ml pch semua varian Rp 9.500 Dengan Dengan Kartu Debit Bank BNI Rp 5.500*. (Syarat Belanja Rp 75.000. Tidak berlaku kelipatan)

19. BAYGON Insektisida Spray Tea Blossom 600ml klg Rp 26.900

20. MAMY POKO Pants Standar Size S40/M34/L30 HARGA SPESIAL Rp 54.900 Size XL26 HARGA SPESIAL Rp 58.900

*Promo tidak berlaku Indomaret Point, Pemesanan i-Delivery via CALL CENTER INDOMARET 1500-280