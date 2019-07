Foto bersama jajaran PT Pegadaian dengan peserta Sharing Session The Gade Smart and Try.

PT Pegadaian Gelara Kegiatan Sharing Session The Gade Smart and Try

PONTIANAK -PT Pegadaian kembali melaksanakan kegiatan Sharing Session The Gade Smart and Try guna meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap produk-produk Pegadaian beserta manfaatnya. Kagiatan ini dilaksanakan di The Gade Coffee and Gold Pontianak, Senin (31/7).

“Hari ini Pegadaian kembali melaksanakan kegiatan The Gade Talk. Kali ini kita sharing kepada ibu-ibu mengenai program-program dan produk dari Pegadaian dengan tema perhiasan. Nah setiap pertemuan nanti akan berbeda lagi temanya. Kemudian sekarang kita juga ada kedatangan tamu dari pelaku indsutri kreatif,” ujar Vice President PT Pegadaian (Persero), Mukhlis Hasriyadi.

Kegiatan ini akan terus berlangsung sampai November 2019. Dalam sebulan kegiatan ini akan dilakukan sebanyak 2 kali.

Peserta yang merupakan suatu kelompok ibu-ibu ini sangat antusias mengikuti setiap rangkaian kegiatan.

Seperti salah satu pesertanya adalah Emy (43). Ia mengatakan banyak informasi yang didapatnya saat mengikuti kegiatan ini.

“Saya mengira selama ini Pegadaian itu hanya gadai saja, belum tau kalau ternyata banyak sekali program-program dan produknya. Ternyata disini juga bisa beli emas dan perhiasan, tentunya dengan kualitas yang terjamin. Harganya juga cukup berbanding dari toko emas biasa. Selain itu Pegadaian juga ada Galery 24nya juga. Bisa daftar haji, bisa nabung emas, yang prosesnya juga gampang hanya melaui aplikasi. Nah ini kan sangat membantu sekali,” ujar Emy.

Emy pun berharap kepada Pegadaian agar terus berinovasi untuk membantu dan memudahkan masyarakat.

“Dengan banyaknya manfaat yang diberikan Pegadaian saya berharap Pegadaian ini terus bisa melakukan inovasi seperti ini. Agar dapat terus membantu dan memudahkan masyarakat,” harap Emy.