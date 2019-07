Setahun Dirilis, Lagu 'Euphoria' Jungkook BTS Akhirnya Masuk Playlist HBO, Hingga Halsey Ungkap Ini 

Solo ini, dinyanyikan oleh Jungkook, saat ini memiliki tiga versi resmi.

Dilansir dari Kstarlive, versi yang pertama dirilis pada 5 April 2018 dengan video musik berdurasi 9 menit, Euphoria: Theme of LOVE YOURSELF 起 Wonder.



Ini sangat mirip dengan versi yang terdengar di Love Yourself: Answer, tetapi tidak menampilkan nada tinggi khas Jungkook.

Jungkook menampilkan Love Yourself: Versi jawaban untuk tur dunia BTS's Love Yourself dan Love Yourself mereka: Speak Yourself world tour.