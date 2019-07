All Nippon Airways Luncurkan “HELLO BLUE SALE”, Tiket Ekonomi Khusus ke Jepang

PONTIANAK - “HELLO BLUE SALE”adalah program penawaran khusus All Nippon Airways (ANA) skala besar pertama di Asia dan Australia yang melibatkan penerbangan dari 17 kota menuju Jepang.

All Nippon Airways (ANA), maskapai penerbangan Jepang berbintang 5 selama tujuh tahun berturut-turut, hari ini meluncurkan program penawaran terbatas “HELLO BLUE SALE” selama lima hari dari tanggal 26 Juli 2019 hingga 30 Juli 2019.

Program selama lima hari tersebut menawarkan tiket pesawat kelas ekonomi dengan harga khusus untuk penerbangan dari 17 kota di Asia dan Oceania menuju Jepang.

Besarnya skala program ini menjadikan “HELLO BLUE SALE” sebagai program penawaran khusus ANA yang terbesar untuk berbagai kota di Asia dan Australia.

“Dengan menawarkan beragam destinasi yang potensial selama program HELLO BLUE SALE, ANA optimistis dapat memenuhi kebutuhan penerbangan yang semakin meningkat dari Asia dan Australia menuju Jepang,” kata Isao Ono, Vice President, Marketing and Sales, Asia and Oceania, ANA, sebagaimana rilis yang diterima www.tribunpontianak.co.id, Selasa (30/07/2019)

“Selain standar layanan pelanggan yang tinggi serta keramahan, kami berusaha menjadikan ANA semudah mungkin diakses melalui harga tiket yang terjangkau. Program ini merupakan bagian dari upaya kami untuk terus meningkatkan pengalaman terbang para penumpang sekaligus berkontribusi terhadap industri pariwisata dan travel," katanya melanjutkan.

Program berlaku di 17 kota asal penerbangan.

Meliputi Jakarta, Singapura, Bangkok, Kuala Lumpur, Hanoi, Ho Chi Minh City, Manila, Phnom Penh, Yangon, Hong Kong, Taipei, Seoul, Delhi, Mumbai, Chennai (mulai 27 Oktober 2019), Sydney, dan Perth (mulai 1 September 2019).

Program penawaran terbatas tersebut dimulai pada tanggal 26 Juli 2019 hingga 30 Juli 2019. Untuk menikmati program ini, calon penumpang dapat melakukan reservasi tiket melalui situs ANA di negara masing-masing atau melalui agen perjalanan.