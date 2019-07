Merchant Baru TFC, Lareve Flower Studio Berikan Harga Khusus

PONTIANAK - Lareve Flower Studio kini resmi bergabung menjadi merchant Tribun Family Card (TFC) pada, Jumat (26/07/2019). Member TFC dimanjakan dengan berbagai penawaran menarik hingga gratis bunga.

Lareve Flower Studio hadir di Jalan Gajah Mada Pontianak sejak September tahun lalu. Menurut satu diantara owner Lareve, yakni Oktavieni, toko bunganya menawarkan berbagai keistimewaan untuk para member TFC.

"Kami gratiskan rose bunga, lima rose dalam satu tahun tiga kali sama diskon 20% untuk papan bunga dan diskon 15% all item," ungkapnya.

Menurutnya TFC sangat menarik karena memiliki banyak promo dan dapat membuat tokonya lebih berkembang.

Toko bunga milik Oktavieni dan Yuana Rimba ini menjual berbagai jenis bunga. "Kami menjual berbagai buket bunga, ada papan bunga, kita ada box bunga, ada bunga segar dan ada bunga artificial (bunga palsu) juga," tambahnya.

Yuana Rimba juga menambahkan jika tokonya dapat menerima permintaan bunga khusus maksimal satu hari sebelum hari H. Tokonya menyediakan berbagai jenis bunga artificial dan ada sebelas jenis bunga segar.

Lareve Flower Studio buka dari pukul 10.00-19.00 WIB dan di hari Minggu buka dari pukul 09.00-12.00 WIB.

Ucapan selamat datang kepada Lareve Flower Studio sebagai merchant baru TFC dari Pemimpin Perusahaan Tribun Pontianak, yakni Julia Lorrains. Kini member TFC dapat menikmati dan dimanjakan oleh Lareve Flower Studio.

Untuk info merchant rekanan Tribun Group anda bisa mengunjungi official akun Instagram di tfcpremiumpontianak atau via Facebook di tfcpontianak dan anda dapat menghubungi via Whatsapp melalui nomor 081351612000. (Mg1)