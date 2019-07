Cornelis Genap Berusia 66 Tahun Hari Ini, Lihat Ucapan Anak Keduanya

PONTIANAK – Mantan Gubernur Kalbar, Cornelis yang juga Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) genap berusia 66 tahun ini.

Mantan Bupati Landak dua periode ini ketahui lahir pada 27 Juli 1953. Dan berdasarkan informasi yang dihimpun, ayah dua anak ini lahir di Kabupaten Sanggau.

Ucapan selamat juga disampaikan anak keduanya, Angeline Fremalco yang merupakan adik dari Karolin Margret Natasa.

"Selamat ulang tahun yg ke 66 Pa, semoga selalu diberikan kesehatan, Tuhan Yesus menyertai terutama didalam menjalankan tugas yg baru kelak. You are my trully hero, my love, no matter how old i am i will always be your little girl❤️ ," tulis Angel dalam akun Instagramnya @fremalco3r

Baca: Ilham Saputra: Jaminan Kesehatan Tidak Boleh Ditunda-tunda

Baca: Cegah Stunting, Gizi dan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Jadi Prioritas

Baca: Pengurus IESPA Kalbar Dukung Terbentuknya Kepengurusan di Kabupaten Sintang

Dalam foto tersebut terdapat pula sang kakak, Karolin Margret Natasa, sang Ibu, Frederika Cornelis, hingga sang suami dari Angel sendiri yang menggunakan pakaian sederhana.

Langkah Cornelis

Langkah Cornelis dibidang politik terbilang cemerlang. Sempat bekerja di Kantor Camat Mandor dan Manyuke di Landak, Cornelis kemudian terpilih menjadi Bupati Landak dua periode yakni 2001-2008.

Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar ini memenangi Pilkada Gubernur Kalimantan Barat yang diadakan pada 15 November 2007.

Ia dilantik oleh Mendagri Mardiyanto pada 14 Januari 2008, berpasangan dengan Christiandy Sanjaya.

Pada Pemilukada 2012, masih berpasangan dengan wakilnya Christiandy Sanjaya, ia terpilih kembali untuk periode 2013–2018.

Cornelis merupakan Gubernur ke-8 Kalbar setelah Alm. Usman Ja'far dan kemudian digantikan oleh Sutarmidji.