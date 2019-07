Manajemen PT Pegadian foto bersama dengan PT Garuda Indonesia usai acara The Gade Talk di The Gade Coffee and Gold Pontianak, Jumat (26/7/2019)

Pegadaian Area Kalbar Luncurkan Program The Gade Talk

PONTIANAK - PT Pegadaian meluncurkan program The Gade Talk dengan tema The Gade Smart and Try guna meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap produk-produk Pegadaian beserta manfaatnya.

Kagiatan ini dilaksanakan di The Gade Coffee and Gold Pontianak, Jumat (25/7/2019).

“The Gade Smart, diharapkan masyarakat cerdas dalam memahami produk-produk pegadaian. Yang sebelumnya mungkin hanya mengetahui Pegadaian itu sekedar Gadai, padahal Pegadaian memiliki banyak sekali produk bermanfaat, seperti mulia, tabungan emas dan lain-lain. Kemudian Try, diharapkan masyarakat dapat mencoba menggunakan produk-produk tersebut seperti membuka tabungan emas misalnya,” ujar Vice President PT Pegadaian (Persero), Mukhlis Hasriyadi.

Baca: Polres Landak-Disporapar dan Diskes Landak Penyuluhan Narkoba di Serimbu

Baca: Inspektorat Ketapang Periksa Tiga Desa di Kecamatan MHS

Kali ini, Pegadaian memberikan literasi tentang Investasi Emas kepada Jajaran dan Karyawan/karyawati PT Garuda Indonesia sekaligus tindak lanjut kerjasama antara PT Pegadaian (Persero) dengan PT Garuda Indonesia (Persero) untuk meningkatkan penjualan.

Hal ini ditandai dengan telah diadakannya tandatangan dari masing-masing direktur perusahaan.

“Kita disini juga sekaligus menindaklanjuti kerjasama yang telah di jalin antara PT Pegadaian dengan PT Garuda. Saat ini, sebagai kantor Wilayah Kalimantan Barat kita ditugaskan untuk sharing produk, mensoslialisasikan masing-masing produk yang akan kami sinergikan nantinya,” ucap Mukhlis.

Mukhlis mengatakan untuk kedepannya, Garuda Indonesia akan membantu memasarkan produk-produk Pegadaian, salah satunya seperti tabungan emas, begitu juga sebaliknya.

“Kerjasama ini akan berlangsung selama 3 tahun. Dan saya berharap kerjasama ini dapat memberikan benefit yang sangat luar biasa untuk Pegadaian dan juga Garuda,” ucapnya.

Dalam kesmpatan ini Sales and Services Manager, Garuda Indonesia Branch Office Pontianak Joko Ambarsetyawan juga mengatakan kerja sama ini sangat menguntungkan bagi semua pihak, khusus untuk Garuda, nanti pihak Pegadaian akan membantu dalam penjualan tiket pesawat Garuda Indonesia.

“Harapannya dengan sinergi ini kami bisa memberikan kemudahan untuk customer-customer kami. Dan dengan tujuan yang sama juga kami yakin penjualan produk Garuda dan juga Pegadaian akan semakin meningkat,” tutup Mukhlis Hasriyadi.