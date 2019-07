VIDEO: LIVE PSM Makassar Vs Persija Leg 2 Final Piala Indonesia (28/7), Tiket PSM Vs Persija SoldOut

VIDEO: LIVE Final PSM Makassar VS Persija Leg 2 Final Piala Indonesia, Tiket PSM Vs Persija Sold Out

PIALA INDONESIA - Final leg 2 Piala Indonesia 2019 antara PSM Makassar Vs Persija Jakarta dihelat, di Stadion Andi Mattalata (Makassar), Minggu (28/7/2019) petang WIB.

Persija Jakarta datang ke Makassar dengan modal menang 1-0, pada final Leg 1 di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, Minggu (21/7/2019) petang WIB.

Ryuji Utomo Prabowo menjadi pahlawan kemenangan Tim Macan Kemayoran.

Hanya menang 1-0 tentu Persija belum aman, apalagi bermain di kandang PSM Makassar.

Sejauh ini PSM Makassar merupakan satu tim yang sangat sulit dikalahkan di kandangnya.

Bermain imbang saja sudah sangat bagus bagi tim-tim tamu yang bertandang ke Stadion Andi Mattalata.

Namun jangan lupa, Persija Jakarta pernah menang di markas PSM Makassar.

Menilik head to head kedua tim dalam delapan pertemuan terakhir, PSM Makassar menang tiga kali dan kalah dua kali.

Tiga pertandingan berakhir dengan skor imbang, 2-2.