Ada 30 Aksesori Jimny yang Bisa Dibeli di Showroom Suzuki

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, TANGERANG - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menyiapkan 30 lebih aksesori original untuk konsumen yang akan membeli compact SUV Suzuki Jimny generasi keempat yang kini resmi dipasarkan di Indonesia.

"Aksesori yang kita siapkan total ada 30 lebih, mulai dari yang sederhana sampai yang rumit seperti roof basket, grill, talang air, dan lain lain," ungkap Yulius Purwanto, 4W Product Development PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) dalam paparan tentang Suzuki Jimny di media room Suzuki di gelaran pameran otomotif GIIAS 2019, Senin (22/7/2019).

Yulius menjelaskan, ragam aksesori untuk Jimny ini bisa didapatkan showroom Suzuki. "Total aksesori ada 39 item. Kami siapkan di showroom Suzuki," jelasnya.

Soal velg, Yulius menyatakan item tersebut tidak termasuk yang dijual sebagai aksesoris oleh Suzuki untuk pecinta Jimny. Pertimbanganya, konsumen bisa membeli sendiri velg di pasar aftermarket dengan mudah.

"Setiap orang punya selera berbeda (soal velg). Kami melihat, di Indonesia orang masih cukup mudah mendapatkannya," kata dia.

Lalu, seberapa banyak inden yang sudah masuk untuk semua varian Jimny yang dijual saat ini? Yulius enggan menyebutkan. "Kami belum dapatkan angka yang pasti soal inden ini karena semua diler kami masih fokus pada GIIAS kali ini," ujar Yulius.

"Kami sampai saat ini terus upayakan pengiriman Jimmy agar lebih lancar sampai di tangan konsumen. Spesifikasi Jimmy untuk Indonesia sesuai dengan requirement yang kita buat," imbuhnya.

Suzuki Jimny terbaru dibanderol dengan harga On the Road (OTR) Jakarta sebesar Rp 315,5 juta untuk varian single tone MT, Rp 317,5 juta untuk varian two tone MT, Rp 328 juta untuk varian single tone AT, dan Rp 330 juta untuk varian two tone AT.