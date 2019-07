5 Fitur Cerdas Ini Mudahkan Pengguna New Nissan X-Trail

New Nissan X-Trail

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, TANGERANG - Head of Communications PT Nissan Motor Indonesia (NIM), Hana Maharani, mengatakan New Nissan X-Trail punya fitur terbaru yang cerdas.

Fitur cerdas besutan PT NIM di New Nissan X-Trail memudahkan pemilik kendaraan melakukan berbagai aktivitas saat berkendara.

Ditawarkan dengan harga Rp 530 juta on the road Jakarta, apa saja fitur cerdas terbarunya dari New Nissan X-Trail tersebut?

1. High Beam Assist

Pertama, sistem kecerdasan dari New Nissan X-Trail ini mampu mematikan dan menghidupkan lampu utama secara otomatis. Sistem high beam assist juga bisa meningkatkan pencahayaan di malam hari, serta mampu membantu pengemudi saat berkendara.

2. Teknologi Chasis Control

New Nissan X-Trail juga dipersenjatai teknologi chassis control yang dirancang guna memudahkan pengemudi kala berkendara.

3. Intelligent Cruise Control

Fitur intelligent cruise control ini dapat menyesuaikan dengan kecepatan mobil sehingga performa gerak mobil tetap stabil. Jarak antara kecepatan mobil saat berjalan akan sesuai dengan pengaturan yang telah ditetapkan secara otomatis.

Dengan intelligent cruise control, pengemudi New Nissan X-Trailakan merasa aman. Sebabnya, fitur ini bakal memberikan peringatan kalau ada objek yang datang dan mendekat ke arah mobil pengendara.