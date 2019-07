VIDEO: Pacquiao Vs Thurman MOLA TV, Saat Pacquiao Nyaris Tumbang di Ronde 7! Thurman Tantang Rematch

TINJU DUNIA - Keith Thurman mengakui kekalahan atas Manny Pacquiao, pada duel seru memperebutkan sabuk juara WBA (Super) welterweight, di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Amerika Serikat, Minggu (21/7/2019) siang WIB.

Namun, petinju berjuluk One Time tersebut tidak sepenuhnya rela menyerahkan sabuk juara dunianya ke Pacquiao.

Apalagi rekor mentereng petinju tak terkalahkan, dinodai petinju lebih tua 10 tahun darinya.

Thurman pun menantang tarung ulang (rematch).

Hal itu disampaikannya melalui akun Instagram @keithonetimethurman.

"You get blessings and lessons in life and Saturday night offered both. I’d like to THANK everyone involved in the @pbconfox PPV—especially @mannypacquiao for the opportunity and the challenge. And a BIG shoutout to all the fans. I’ll be back on top soon. Manny: Let’s give em that re-match and another FOTY!" tulis Keith Thurman.

Keith Thurman sangat pantas melayangkan tantangan ini.

Apalagi ia sebenarnya mampu meladeni permainan cepat Manny 'Pac Man' Pacquiao.

Bahkan dari ronde ke lima sampa tujuh, Thurman menguasai pertarungan.