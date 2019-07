Marvel Studios' Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings akan tayang di bioskop yang akan dimulai pada tahun 2020

10 Film Marvel Studio yang Akan Tayang Dari Tahun 2020

PONTIANAK - Marvel Studios telah memberikan informasi terbaru mengenai daftar film yang akan masuk ke dalam fase keempat di Marvel Cinematic Universe (MCU).

Dalam konferensi yang dilakukan di Hall H, San Diego Comic Con 2019, Kevin Feige mengumumkan SEPULUH judul film dari Marvel Studios yang akan tayang di bioskop dan juga layanan streaming Disney+.

Dalam jajaran film yang termasuk dalam fase empat, sebagian besar masih didominasi oleh beberapa karakter dari Infinity Saga dan tentunya hadir pula beberapa tokoh baru yang sudah ditunggu oleh fans Marvel.

Berikut rangkum film yang akan tayang di bioskop yang akan dimulai pada tahun 2020:

1. Marvel Studios' Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Akhir dari perjalanan yang cukup panjang untuk menemukan aktor yang pas dalam memerankan Shang-Chi akhirnya diumumkan dalam panel kali ini. Simu Liu menjadi aktor terpilih untuk menjadi tokoh utama Shang-Chi, Tony Leung didapuk menjadi The Mandarin dan Awkwafina juga akan menjadi salah satu aktris dalam film laga ini. Dijadwalkan akan tayang pada Februari 2021, Marvel Studios' Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings akan disutradarai oleh Destin Daniel Cretton yang dikenal dengan kolaborasinya bersama Brie Larson dalam film Short Term 12.

2. Marvel Studios Black Widow

Film pembuka dalam fase 4 Marvel Cinematic Universe adalah Marvel Studios' Black Widow. Kembali diperankan oleh Scarlett Johansson sebagai Natasha Romanoff atau Black Widow, film ini akan menceritakan lebih banyak tentang perjalanan Agen Romanoff dalam dunia spionase hingga akhirnya bergabung dengan Avengers. Selain Scarlett Johansson, film ini juga akan dibintangi oleh Rachel Weisz, David Harbour dan Florence Pugh dan dijadwalkan akan tayang pada bulan Mei 2020.

3. Marvel Studios' Doctor Strange in the Multiverse of Madness