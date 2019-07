Kejutan Sehun dan Chanyeol dalam Debut EXO-SC, Album 'What A Life' Dirilis Hari Ini

Hitungan mundur debut EXO-SC mereda, dan para penggemar sudah tidak sabar.

Setelah merilis parade konten teaser yang penuh warna untuk judul lagu "What A Life," Sehun dan Chanyeol mengambil langkah maju.

Mini album “What a Life" akan dirilis Senin (22/7/2019) malam ini.

Tak hanya itu, sebelumnya mereka memberi kejutan kepada penggemar preview lagu-lagu baru mereka selama konser EXO.

Dilansir dari Hellokpop, pasangan ini bahkan menampilkan lagu "What A Life" dan "부르면 돼 (Closer To You)" di konser EXO PLANET # 5 - EXplOration pada 19 Juli lalu di KSPO Dome - Olympic Park.

EXO menggelar EXO PLANET #5 -EXplOration di KSPO Dome sejak Jumat (19/7/2019) lalu. Konser itu akan digelar beberapa kali hingga 28 Juli mendatang.

Ini hanya sekilas menyelinap ke musik mereka yang akan datang , penggemar dapat menantikan sisa lagu-lagu di What A Life pada 22 Juli melalui MelOn, Flo, Genie, iTunes, Apple Music, Spotify, dan QQ Music.

Sebelum menyelinap masuk ke dalam musik EXO-SC, pasangan ini meluncurkan teaser video musik untuk trek judul mereka.

Video berdurasi 43 detik ini memberikan cuplikan proses perekaman kepada penggemar, dan video musik untuk masing-masing trek judul mereka.