Ayu Ting Ting Ingin Melepas Status Janda, Panggil Pria Ganteng Ini dengan Sebutan Mesra: I Love You

Lima tahun menjadi janda, bagi Ayu Ting Ting bukanlah hal yang mudah.

Cibiran banyak orang yang selalu menudingnya dengan kalimat-kalimat pedas terkait status yang disandangnya itu kini menjadi makanan sehari-hari.

Banyak pria yang digosipkan dengan penyanyi dangdut yang satu ini.

Raffi Ahmad, Ivan Gunawan adalah beberapa di antara pria yang pernah digosipkan tengah dekat dengan Ayu Ting Ting.

Ayu Ting Ting tak ingin ambil pusing dengan omongan-omongan orang tentang dirinya.

Dalam unggahannya kali ini, Ayu Ting Ting menjadi perbincangan.

Pasalnya Ayu Ting Ting mengunggah foto bersama seorang pria ganteng.

Foto itu terlihat biasa saja.

Namun caption Ayu Ting Ting yang menjadi sorotan publik.

"Happy birthday habibi @ava_aminn smg sehat selalu, pjg umur, byk rezki, tmbh sukses, smkin dsyg klrga, selalu baik jg care sm siapapun, slalu bahagia y haj.....wish u all the best n luv u haj," tulis caption Ayu Ting Ting di instagram miliknya.