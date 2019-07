Sedang Berlangsung! Manny Pacquiao Vs Keith Thurman Tinju Dunia Live Streaming Mola TV 

Pertarungan akbar Manny Pacquiao Vs Keith Thurman sedang berlangsung di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas.

Perebutan sabuk juara dunia kelas welter WBA (Super) ini, bisa disaksikan melalui link Live Streaming Mola TV berikut ini:

Keith Thurman mengaku sangat menantikan pertarungan ini. Dirinya yakin bakal menaklukkan senator Filipina itu.

“Manny tidak akan melakukan apa pun. Dia akan dipukuli. Saya bisa meninju wajah Senator dan dia akan merasakannya," paparnya.

Thurman mengatakan, suatu kehormatan berada di MGM Grand melawan Pacman.

“I’ve been saying it over and over again, don’t be surprised if Manny Pacquiao goes night-night,” papar Thurman.

Sementara Manny Pacquiao mengatakan dirinya sangat termotivasi untuk melakoni pertarungan ini.