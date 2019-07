Manny Pacquiao Vs Keith Thurman: Pacman Tumbangkan Thurman di Ronde Pertama Tinju Dunia Live Mola TV 

Petinju Filipina, Manny Pacquiao tampil "menggila" saat melawan Keith Thurman di MGM Arena Las Vegas, Minggu (21/7/2019).

Berkali-kali pukulan senator Filipina ini mendarat tepat pada Keith Thurman.

Terlebih di akhir-akhir ronde pertama, dimana pukulan Pacman mampu membuat Thurman tumbang.

Pukulan ke area wajah itu membuat Thurman terhuyung lalu tumbang.

Meski demikian, Thurman masih mampu melanjutkan laga.

Situasi ini jelas kontras dengan apa yang disampaikan Thurman sebelum laga.

Keith Thurman mengaku sangat menantikan pertarungan ini. Dirinya yakin bakal menaklukkan senator Filipina itu.

“Manny tidak akan melakukan apa pun. Dia akan dipukuli. Saya bisa meninju wajah Senator dan dia akan merasakannya," paparnya.

Thurman mengatakan, suatu kehormatan berada di MGM Grand melawan Pacman.

“I’ve been saying it over and over again, don’t be surprised if Manny Pacquiao goes night-night,” papar Thurman.