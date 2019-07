Hasil Manny Pacquiao Vs Keith Thurman: Kalahkan Thurman, Manny Rebut Juara Dunia Kelas Welter WBA 

Manny Pacquiao sukses mengalahkan Keith Thurman dalam pertarungan 12 ronde di MGM Grand Las Vegas, Minggu (21/7/2019).

Pacman menang angka atas Thurman dan berhak atas gelar juara dunia kelas Welter WBA yang sebelumnya dimiliki Thurman.

Juri Glenn Feldman memberikan skor 114-113 untuk Thurman, sementara Dave Moretti dan Tim Cheatham keduanya memberikan 115-112 untuk Pacquiao.

Manny Pacquiao benar-benar “menggila” di MGM Grand, Las Vegas saat melawan Keith Thurman dalam perebutan gelar juara dunia kelas welter WBA.

Tampil cepat dan lincah, Pacman sukses membuat Thurman tumbang di akhir-akhir ronde pertama.

Bermula dari saling jual beli pukulan, Pacman sukses memanfaatkan celah yang ada.

Pukulan kerasnya pada dagu membuat Thurman terhempas ke atas kanvas.

Wasit sempat menghentikan laga guna memastikan Thurman bisa bertarung kembali.

Memasuki babak kedua, Thurman tampak masih kewalahan dengan aksi cepat Pacman.

