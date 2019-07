Film The Lion King

TRIBUNWIKI: Film The Lion King Rilis Hari Ini, Berikut Sinopsisnya

PONTIANAK - Film The Lion King ciptaan Disney memang tidak diragukan lagi. Melihat sejarah film animasinya yang menjadi film dua dimensi dengan keuntungan terbesar sepanjang masa di Amerika Serikat, tanpa diragukan versi terbaru ini bukan hanya akan menarik perhatian penonton baru namun juga penonton lama yang telah tumbuh bersama film ini.

The Lion King adalah sebuah film petualangan drama Amerika Serikat yang diproduksi oleh Walt Disney Pictures yang akan dirilis pada Jumat 19 Juli 2019.

Film Lion King 2019 bercerita tentang seekor singa bernama Simba yang berusaha kembali merebut tahta ayahnya sebagai raja hutan.

The Lion King 2019 disutradarai oleh Jon Favreau. The Rotten Tomatoes merilis perbandingan trailer The Lion King 2019 dengan adegan asli pada film tahun 1994.

Berikut referensi sinopsis yang bisa kamu baca untuk menambah referensi tontonan kamu di Minggu ini. Simba merupakan seekor singa yang penuh semangat memiliki mimpi menjadi raja hutan suatu hari. Dia adalah anak dari Raja hutan bernama Musafa. Musafa sangat menyayangi Simba.

Akan tetapi Paman Simba yang bernama Uncle Scar (Chiwetel Ejiofor) mempunyai rencana untuk naik tahta sendiri. Suatu hari, Uncle Scar punya rencana untuk menyingkirkan Simba.

Uncel Scar memaksa Simba untuk keluar dari kerajaan dan berkata bahwa penerus tahta harus memiliki keberanian. Scar lantas bekerjasama dengan kelompok Hyena dan merencanakan untuk menjebak Simba agar terbunuh dalam kejaran kelompok Wildebeest.

Simba tertolong oleh Mufasa, namun Mufasa harus mati karena dijatuhkan oleh Scar. Simba yang dituduh telah membuat ayahnya terbunuh pun harus diasingkan dan dibuang dari kelompok. Ia kemudian bertemu dengan Simon dan Pumba yang merawatnya hingga besar.

Mengadopsi gaya hidup riang mereka "Hakuna Matata", Simba mengabaikan tanggung jawabnya yang sesungguhnya. Hingga suatu hari, Simba menyadari nasibnya dan hati nuraninya meminta ia untuk kembali. Ia ingin kembali memimpin kelompoknya dan mengklaim tempatnya di Circle of Life dan bersiap meraih tahta dari pamannya.

Disney The Lion King adalah film animasi yang dirilis pada 1994 dan menjadi karya melegenda, serta menjadi bagian dari kenangan para penikmat film animasi pada saat itu.

Jalan cerita yang mengharukan berhasil membuat film ini dikenang lama dan melekat pada ingatan para penikmat film. Terlihat bahwa Disney mempertahankan banyak detail pada adegan-adegan penting. Seperti saat Simba diangkat oleh Rafiki di ujung tebing untuk ditunjukkan pada semua hewan.