LIVE WORLD BOXING Pacquiao Vs Keith Thurman, Tale of the Tape & Live Mola TV - tvOne Jam 08.00 WIB

LIVE WORLD BOXING Manny Pacquiao Vs Keith Thurman, Tale of the Tape & Live Mola TV -tvOne Jam 08.00 WIB

TINJU DUNIA - Manny 'Pac Man' Pacquiao melakoni pertarungan sangat berat melawan sang jawara dari Amerika Serikat, Keith 'One Time' Thurman, di MGM Grand Las Vegas, USA, Sabtu (20/7/2019) malam waktu setempat atau, Minggu (21/7/2019) pagi WIB.

Ini merupakan pertarungan ke-71 bagi Pacquiao dan ke-30 bagi Thurman.

Keduanya berbeda usia 10 tahun.

Pacquiao 40 tahun dan Thurman kini usia 30 tahun.

Baca: Jadwal Manny Pacquiao Vs Keith Thurman Pertarungan Akbar Tinju Dunia Live MolaTV

Baca: Jelang Manny Pacquiao Vs Keith Thurman, Ini Profil Keith Thurman

Sekalipun lebih tua 10 tahun, Pacquiao dijamin bakal menampilkan tontonan menarik.

Kecepatan menjadi modal petinju kidal itu untuk mengimbangi pukulan lurus yang jadi andalan Thurman.

Pacquiao Vs Thurman dijadwalkan tayang langsung di tvOne, Minggu (21/7/2019) mulai pukul 08.00 WIB.

Saksikan pertarungan ini secara live streaming melalui link streaming tvOne dan Mola TV di bagian akhir artikel ini.

Berikut Tale of the Tape Pacquiao Vs Thurman:

MANNY PACQUIAO