SBY dan AHY Terima Kunjungan Kehormatan Menlu Singapura

Citizen Reporter

Chief Communication Officer, The Yudhoyono Institute, Ni Luh Putu Caosa Indryani

PONTIANAK - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan di kediaman Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/7/2019) siang.

Saat menerima Vivian, SBY juga didampingi Agus Harimurti Yudhoyono, Direktur Eksekutif The Yudhoyono. Sebelum berkunjung ke Cikeas, Vivian baru saja bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor.

Kepada SBY, Vivian menanyakan kabar serta menyampaikan ucapan bela sungkawanya secara langsung atas berpulangnya Ibu Ani Yudhoyono.

"Thank you. I’m still in the midst of healing process,” jawab SBY sembari menjabat tangan dan menepuk akrab lengan Vivian.

Dalam suasana pertemuan yang hangat sore itu, SBY kembali menyampaikan rasa terima kasih keluarga kepada pemerintahan Singapura atas niat baik dan dukungan kepada Almarhumah Ibu Ani sewaktu dirawat di National University Hospital (NUH) Singapura. “NUH had given their best, yet the cancer was too malignant,” imbuh SBY.

Vivian juga mengungkapkan bahwa ia juga memiliki kenangan indah tentang Ibu Ani. "We stand by you. What you and Ibu Ani had was special. We are truly inspired by Ibu Ani,” terang Vivian.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih satu jam tersebut, Vivian bersama SBY dan AHY juga membahas singkat hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura.

Di tengah banyaknya tantangan dan perubahan yang dihadapi dunia, SBY menyampaikan bahwa kerja sama RI dan Singapura sudah berada pada jalur yang benar.

Ia juga yakin bahwa Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong akan dapat memperkuat hubungan Indonesia dan Singapura, melalui agenda-agenda, inisiatif-inisiatif baru, serta peluang kerja sama bilateral antara kedua negara khususnya di bidang infrastruktur, SDM, dan investasi sesuai dengan visi Presiden yang baru saja disampaikan beberapa hari lalu.