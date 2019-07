Modifikasi Scorpio Bergaya Japstyle

PONTIANAK - Modifikasi motor bergaya retro menjadi satu di antara aliran modifikasi yang banyak diterapkan.

Satu di antaranya adalah aliran Japstyle.

Pada dasarnya seseorang memodifikasi motornya karena ingin tampil lebih keren dari standart pabrikannya.

Baru-baru ini, satu di antara anggota 46 bikers, club motor khusus pegawai BNI Chapter pontianak, Okta merombak abis Yamaha Scorpio tahun 2012 miliknya, dengan konsep Japstyle.

Beberapa bagian di custom, seperti rangka, tangki, box aki, spakbor depan dan belakang dan jok.

Dalam proses modifikasi ini sang modifikator, Johan Suy mengaku tidak mengalami kendala apapun, karena pemilik motor menyerahkan semuamya ke JS Modify, mulai dari model, pemakaian part dan warna motor.

Sementara itu, pemilik motor, Okta mengatakan alasannya memodifikasi motor ini karena model standartnya jadul.

"Motor ini CC nya cukup besar dan kondisi mesin masih prima tapi modelnya jadul," kata Okta.

"Konsep awal ingin diubah model Jap tapi model Jap rada ramping jadi di combine dengan konsep Scrambler biar terkean padat dan montok," katanya.

Setelah dimodifikasi, menurutnya bagian belakang menjadi yang paling menarik, karena terlihat padat dan kokoh serta ada perpaduan warna yang bagus antara hitam dan gold dari sock ohlins.

"Motor ini kita pakai harian, untuk pergi kerja menghindari macet pagi hari," ujar Okta.

DATA MODIFIKASI

Basic Motor : Yamaha Scorpio tahun 2012

Pemilik : Okta

Aliran modifikasi : Japstyle

Bengkel modifikasi : JS Modify Pontianak, Jl. Sungai Raya Dalam.

Shock depan : usd xabre

Stang : x-ride

Headlamp : Day maker spider

Sein : Klasik merzy

Lampu stop : grill

Klakson : hella

Speedometer : digital

Spion : rizoma bulat

Selang cakram : tdr

Shock belakang : ohlins

Handgrip : klasik

Ban :swallow 110/80-17

Ban : swallow 130/80-17

Velg : sprint 300/17

Velg : sprint 350/17

Knalpot :SC project

Warp knalpot

Rangka : Custom by JS Modify

Tangki : Custom by JS Modify

Box aki : Custom by JS Modify

Spakbor depan dan belakang : Custom by JS Modify

Jok : Custom by JS Modify

Footstep belakang : Custom by JS Modify