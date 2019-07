Mau Liburan Gratis, Aplikasi TIX.ID Berikan Promo Liburan yang Menarik

PONTIANAK - Halo sobat Tribun. Ada kabar menarik nih. Kamu sudah nonton belum film Spider-Man: Far From Home?

Nah, jika kamu penggemar film Marvel, gak ada salahnya jika nonton dengan sangat bahagia. Dari aplikasi Tix.id, kamu bisa mendapat kesempatan hadiah berupa jalan-jalan selama 3 hari 2 malam ke Kuala Lumpur lho!

Baca: TRIBUNWIKI: Desain Unik, Yuk ke Cafe Naufal di Kota Sambas

Baca: Mayat Wanita Indekos di Singkawang Diotopsi, Sosok Teman Pria Korban Masih Misterius

Baca: Promo Spesial Dunkin Donuts Hanya Rp 99 Ribu, Catat Tanggalnya

Yuk baca mekanisme serta syarat dan ketentuan kontes di bawah!

How to Get The Promo

- Beli minimum 2 (dua) tiket nonton film Spider-Man: Far From Home dari aplikasi TIX ID.

- Setelah menonton filmnya, berikan rating untuk film Spider-Man: Far From Home dari fitur RATING yang ada di aplikasi TIX ID.

- Bagikan rating yang kamu berikan serta screenshot e-ticket sebagai bukti pembelian tiketmu ke akun Instagrammu.

- Jelaskan dalam caption, kenapa kamu harus dipilih oleh tim TIX ID untuk berangkat ke Kuala Lumpur dan mention atau tag 2 (dua) temanmu untuk ikutan kontes ini juga.

- Tag akun @tix_id dan sertakan hashtag berikut:#TIXIDFarFromHome dan #TIXIDgiveaway