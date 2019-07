Mahasiswa UTY Wakili Indonesia Pada Kompetisi IT di New York AS

PONTIANAK - Roy Andri Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY) terpilih mewakili Indonesia, mengikuti ajang kompetisi bergengsi tingkat Internasional di New York Amerika Serikat bertajuk MOS+ACA (Microsoft Office Specialist dan Adobe Certified Associate) International Championship 2019 yang akan diselenggarakan tanggal 28 – 30 Juli 2019. Kompetisi tersebut akan diikuti oleh 66 negara di dunia.

Kesuksesan Roy Andri untuk maju ke tingkat internasional mewakili Indonesia, diperoleh setelah ia berhasil menjadi Juara 1 pada “MOS+ACA (Microsoft Office Specialist dan Adobe Certified Associate) National Championship 2019”, di Solo Jawa Tengah 3 - 4 Juli 2019, yang diselenggarakan oleh MyEduSolve sebagai pemegang lisensi sertifikasi Microsoft dan Adobe. Adapun semua biaya dan akomodasi keikutsertaan Roy Andri ke New York Amerika Serikat, akan ditanggung oleh MyEduSolve.

Selain Roy Andri, dalam kompetisi Nasional tersebut, Muhammad Naufal Rizqulla dari Prodi Sistem Informasi UTY juga meraih prestasi. Yakni sebagai juara 2 untuk kategori Word 2013.

Dalam kompetisi tingkat nasional tersebut Roy Andri harus bersaing dengan sekitar 300 peserta dari berbagai kalangan termasuk para praktisi IT yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Penyerahan hadiah dilakukan oleh Panglima TNI, Jenderal Hadi Tjahjanto.

Roy Andri menyampaikan bahwa dalam kompetisi tersebut para peserta diminta mengerjakan 22 soal dalam waktu 50 menit.

Soal-soal yang dikerjakan terkait dengan Microsoft Word 2013, diantaranya diminta mengubah outo save microsoft word menjadi 15 menit, mengubah/memodifikasi heading jenis title, dan mengubah style pada table yang semula text diubah menjadi tabel langsung.

Menurut Roy Andri, program sertifikasi dari Microsoft yang diselenggarakan oleh UTY sangat membantu dirinya dalam mengikuti kompetisi tersebut. Terlebih lagi, saat ini ia sebagai Asisten Dosen mata kuliah Aplikasi Teknologi Informasi 2, yang target akhir materinya adalah mahasiswa bisa mengikuti sertifikasi Microsoft. Hal ini membuat dirinya familiar dengan materi-materi dengan kualifikasi sertifikasi Microsoft.

Roy Andri menyampaikan bahwa selain memiliki sertifikat Micrososft yang diselenggarakan UTY bekerjasama dengan Microsoft, ia juga telah bersertifikasi profesi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia(SKKNI) dari Kominfo untuk bidang profesi programmer web.

Terkait keberhasilan Roy Andri dan Muhammad Naufal tersebut Rektor UTY Dr. Bambang Moertono Setiawan, MM., Akt., CA menyambut baik dan berbangga mahasiswanya bisa memenangi kompetisi bergengsi di bidang IT Tingkat Nasional, dan berkesempatan mengikuti kompetisi internasional di Amerika Serikat.

Ia juga berharap prestasi tersebut dapat memacu mahasiswa-mahasiswa lainnya untuk mengikuti jejak Roy Andri.

Ia mengatakan bahwa keberhasilan Roy Andri dan Muhammad Naufal tidak lepas dari persiapan dan kemampuannya di bidang IT.

Sehingga program sertifikasi Microsoft bagi dosen dan mahasiswa UTY yang sudah dijalankan selama ini akan terus ditingkatkan, ungkapnya.

Bambang Moertono meyakini para lulusan yang memiliki keahlian-keahlian khusus dan bersertifikasi, akan mudah terserap dunia kerja yang berkualitas.