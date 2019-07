Tak Disangka! Reaksi Ariana Grande saat Penggemar Bahas Tentang Member BTS Ini di Postingan

Ariana Grande adalah seorang penyanyi dan aktris berkebangsaan Amerika Serikat.

Penyanyi kelahiran 26 Juni 1993 itu bernama lengkap Ariana Grande-Butera memulai kariernya pada tahun 2008 di drama musikal Broadway berjudul 13, sebelum memerankan Cat Valentine di serial televisi Nickelodeon Victorious (2010–2013) dan di spinoff Sam & Cat (2013–2014).

Pelantun lagu Thank U, Next ini baru-baru ini membuat heboh ketika ketahuan oleh penggemar menyukai tweet penggemar tentang satu diantara member boyband Korea Selatan BTS.

Baca: Deretan 10 Drama Korea Populer Paling Dicari Sepanjang Bulan Juni

Baca: Semakin Mendunia, Inilah Member BTS yang Disebut-sebut Memiliki Kekayaan Tertinggi!

Baca: Terima Hadiah Ariana Grande, Rose BLACKPINK Ungkap Terima Kasihnya di Instagram

Penggemar menemukan bahwa penyanyi Amerika ini baru-baru ini menyukai tweet penggemar tentang Jungkook. Sebelumnya pada hari itu, fans menulis, "Fakta bahwa Ariana membiarkan Jungkook masuk ke lingkaran motivasinya dan membuatnya merasa nyaman dan disambut ... Ini benar-benar segalanya. Sepenuh hatiku."tulis penggemar di akun twitter stream lights seperti dilansir dari Kstarlive, Rabu (3/7/2019).

"the fact that ariana let jungkook into her motivational circle and made him feel comfortable and welcomed.. this is absolutely everything. my whole heart,"tulisnya

Tanpa disangka-sangka, Ariana sendiri menyukai tweet itu dan, tentu saja, ARMY semua bersemangat tentang hal itu.

Setelah Ariana menyukai tweet, itu menjadi sangat populer sehingga sekarang telah mencapai lebih dari 26,9 ribu suka dan me-retweet lebih dari 6,4 ribu kali.

Image Source: Twitter '@ArianaGrande'