Perempat Final Copa America-Link Live Streaming Brazil Vs Paraguay Pukul 07.30 Wib

COPA AMERICA - Brazil akan menghadapi Paraguay pada perempat final Copa America 2019 pada Jumat (28/6/2019) pada pukul 07.30 WIB.

Pertandingan digelar di Stadion Arena do Grêmio, Porto Alegre, Brazil.

Brazil melaju ke perempat final setelah pada penyisihan grup A menjadi pemuncak klasemen.

Sementara Paraguay melaku ke perempat final setelah menjadi peringkat ketiga terbaik bersama Peru.

Laga dapat disaksikan secara live streaming yang disajikan di berita ini.

Baca: Hasil Piala Indonesia 2019-Madura United Vs Persebaya, Seru!, Hujan Gol di Babak Pertama

Baca: Sedang LIVE! Cilegon United Vs Sriwijaya FC Liga 2 2019, Cek Hasil Pertandingan di Link Live Score

Baca: Zodiak Minggu Ini: Leo, Mencari Tempat Terindah Untuk Dikenang, Sagitarius Stop Komen Orang Lain

Baca: Polisi Dalami Motif, Ayah Aniaya Anak Kandung Berusia 2 Tahun Hingga Tewas

Berikut rekor head to head Brazil Vs Paraguay

29.03.17 WC Brazil Vs Paraguay 3 : 0

30.03.16 WC Paraguay Vs Brazil 2 : 2

28.06.15 CA Brazil Vs Paraguay 1 : 2



18.07.11 CA Brazil Vs Paraguay 0 : 1



10.07.11 CA Brazil Vs Paraguay 2 : 2