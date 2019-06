ARMY Bersiap! Kisah BTS Akan Kembali dengan Film 'Bring the Soul: The Movie' hingga Trending Twitter

Kabar gembira bagi ARMY!

BTS akan kembali ke layar lebar dalam waktu dekat.

BTS atau Bangtan Sonyeondan juga dikenal sebagai Bangtan Boys, adalah sebuah boy band beranggotakan tujuh orang asal Korea Selatan yang dibentuk oleh Big Hit Entertainment.

Boyband yang memulai debut sejak tahun 2013 dengan member BTS terdiri dari 7 anggota yakni Jin, Suga, J-Hope, Rap Monster, Jimin, V dan Jungkook ini sedang berada di puncak kepopuleran.

Grup K-pop akhirnya mengumumkan bahwa film terbaru mereka, 'Bring the Soul: The Movie,' akan segera dirilis secara global pada tanggal 7 Agustus mendatang.

Itu tiba hanya enam setengah bulan setelah rilis film terakhir, "Love Yourself in Seoul "

"Bring the Soul" diharapkan memiliki tema yang mirip dengan "Burn the Stage: The Movie" pada tahun 2018, yang merupakan campuran dari pertunjukan langsung BTS, wawancara, dan cuplikan langsung dari septet yang menjadi turis.

Dilansir dari Variety, Film terbaru ini berfokus pada hari-hari terakhir band dari tur "Love Yourself" di Eropa.

Para pembuat film berjanji bahwa grup yang terdiri dari anggota RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V dan Jungkook akan berbagi anekdot yang belum pernah terdengar sebelumnya.