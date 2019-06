PT Astra International Tbk, Honda cabang Pontianak selaku Main Dealer wilayah Kalimantan Barat mengundang beberapa Mahasiswa/i Pontianak dan Komunitas Vario Ownner Club Pontianak bersama member club di bawah naungan HWBC mengikuti kegiatan yang bertajuk “Vario Goes To Campus” yang di selenggarakan pada Minggu, (24/06) di Café Kedai kayu Jalan Reformasi Pontianak.

Vario Goes to Campus Dihadiri Mahasiswa & Komunitas Honda

PONTIANAK - PT Astra International Tbk, Honda cabang Pontianak selaku Main Dealer wilayah Kalimantan Barat mengundang beberapa Mahasiswa/i Pontianak dan Komunitas Vario Ownner Club Pontianak bersama member club di bawah naungan HWBC mengikuti kegiatan yang bertajuk “Vario Goes To Campus” yang di selenggarakan pada Minggu, (24/06/2019) di Café Kedai kayu Jalan Reformasi Pontianak.

Acara ini dihadiri sekitar 80 peserta.

Dan acara pun di kemas secara menarik dengan memperkenalkan teknologi terbaru dari All New Vario 150 yang disampaikan langsung oleh Instruktur Mekanik Astra Motor seperti teknologi kecanggihan remote kunci motor Honda All New Vario 150 kepada kalangan anak muda seperti mahasiswa/I dan komunitas Honda serta meningkatkan keselamatan berkendara melalui edukasi safety riding dengan kampanye #Cari_aman yang dibawakan oleh instruktur safety riding Astra Motor.

Baca: Honda Vario 125 Rajai Penjualan Motor Skutik di Kelasnya

Baca: Suzuki Burgman Street 125, Si Gambut Mewah yang Bisa Jadi Pesaing Yamaha Lexi dan Honda Vario 125

Guna menambah antusias peserta, panitia membagikan kupon doorprize bagi peserta yang beruntung games menarik guna kemeriahan acara tersebut.

Kegiatan ini diawali dengan Rolling City mengililingi kota pontianak dengan mengambil start dari Halaman Main Dealer Astra Motor hingga finish di Café Kedai Kayu Pontianak.

Dony Adrian, selaku Koordinator Community Astra Motor mengungkapkan, "Pada kegiatan kali ini kami mengenalkan fitur dan teknologi produk honda Vario 150 kepada mahasiswa sebagai salah satu segmen anak muda yang sesuai dengan karakter motor tersebut. Selain itu kami selaku komunitas Honda di kalbar juga tetap mengkampanyekan keselamatan berkendara di kalangan anak muda melalui #Cari_aman".

Baca: Beli Honda Vario 150 Bisa Dapat Honda CBR250RR

“Para bikers honda juga merupakan bagian keluarga besar honda. kami mengucapkan banyak terima kasih atas kuatnya tali persaudaraan sesama bikers honda. ” ungkap Dony.

Sejumlah peserta yang berasal dari perwakilan Mahasiswa dan komunitas Honda ini tampak antusias selama mengikuti kegiatan Vario Goes To Campus.

“Ini merupakan kegiatan yang menarik, selain rolling city kita bisa tertemu dan menjalin silahturahmi sesama bikers honda di bawah naungan peguyuban HWBC.“ Ungkap Rama selaku member Vario Ownner Club Pontianak. (Mia Monica)