Live Streaming Africa Cup: Pantai Gading Vs Afsel, Tunisia Vs Angola & Mali Vs Mauritania Malam Ini

PIALA AFRIKA - Pantai Gading (Pesisir Ivory) melakoni matchday pertama fase Grup D Piala Afrika 2019 Mesir, Senin (24/6/2019) malam WIB.

Laga ini dihelat di Stadion Al Salam (Kairo) Mesir mulai pukul 21.30 WIB.

Dua jam 30 menit selanjutnya, Selasa (25/6/2019) pukul 00.00 WIB, laga seru lainnya Tunisia Vs Angola pada matchday pertama fase Grup E, di Stadion Suez (Suez).

Tiga jam berikutnya, Selasa (25/6/2019) pukul 03.00 WIB, di stadion yang sama fase Grup E lainnya, Mali menghadapi Mauritania.

Ketiga laga ini bisa Anda saksikan secara live streaming dan live score di link yang kami cantumkan setelah head to head tim yang berlaga dan klasemen Grub D-E berikut ini;

Head to head: PANTAI GADING Vs AFRIKA SELATAN

30.11.14 FI Afrika Selatan Vs Pantai Gading 2 : 0

12.11.11 FI Afrika Selatan Vs Pantai Gading 1 : 1

12.02.98 ACN Pantai Gading Vs Afrika Selatan 1 : 1