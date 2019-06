Batasi Penggunaan Instagram agar Tak Kecanduan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Begini cara mudah membatasi penggunaan Instagram agar tidak kecanduan.

Menawarkan segala pengalaman dari sudut pandang banyak orang membuat kita lupa waktu saat bermain Instagram.

Kecanduan media sosial menjadi ancaman nyawa bagi pengguna telepon pintar masa kini.

Karena lupa waktu, user jadi tidak bisa membedakan mana prioritas dan buang-buang waktu.

Masalah itu rupanya telah diperhitungkan Instagram dengan menyediakan fitur peringatan kepada user.

Dalam fitur itu akan menunjukkan berapa lama user dalam sehari menggunakan Instagram.

Instagram merilis sebuah tool yang memungkinkan pengguna untuk membatasi waktu bermain di aplikasi tersebut.

Cara mengaktifkan tool ini cukup muda dengan membuka opsi Setting di aplikasi Instagram.

Lalu pilih opsi 'Your Activity', kemudian pilih 'Your Time on Facebook'.

Pada bagian atas akan terlihat dashboard berisi waktu rata-rata yang dihabiskan di aplikasi Instagram

