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|WILLIAMS MERCEDES
|0
Formula 1
Klasemen Sementara F1 2019, Lewis Hamilton Kokoh di Puncak Klasemen Formula 1 2019
Klasemen Sementara F1 2019, Lewis Hamilton Kokoh di Puncak Klasemen Formula 1 2019
Pembalap Mercedes, Lewis Hamilton, masih menguasai posisi puncak klasemen F1 2019.
Pebalap Inggris ini sudah mengumpulkan 162 angka.
Hamilton unggul 29 poin atas rekan satu timnya, Valtteri Bottas yang ada di posisi dua.
Sementara Vettel menempati urutan ketiga dengan raihan 100 poin.
Posisi keempat dan kelima pada klasemen pembalap sementara ditempati oleh Max Verstappen (Red Bull Racing) dan Leclerc dengan torehan 88 dan 72 angka.
Perubahan posisi signifikan dialami Daniel Ricciardo (Renault).
Baca: Jadwal F1 Prancis 2019, Ketangguhan Lewis Hamilton dan Insiden Valtteri Bottas di Formula 1 Prancis
Ricciardo yang semula berada di urutan ke-13 klasemen, naik empat setrip ke posisi ke-8 setelah finis keenam pada balapan GP Kanada.
Berikut klasemen sementara pembalap Formula 1 2019:
Berikut klasemen sementara pembalap Formula 1 setelah GP Kanada 2019.
Jadwal F1 Prancis 2019
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