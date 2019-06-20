Formula 1

Klasemen Sementara F1 2019, Lewis Hamilton Kokoh di Puncak Klasemen Formula 1 2019

Klasemen Sementara F1 2019, Lewis Hamilton Kokoh di Puncak Klasemen Formula 1 2019

Klasemen Sementara F1 2019, Lewis Hamilton Kokoh di Puncak Klasemen Formula 1 2019
Youtube F1
Klasemen Sementara F1 2019, Lewis Hamilton Kokoh di Puncak Klasemen Formula 1 2019 

Pembalap Mercedes, Lewis Hamilton, masih menguasai posisi puncak klasemen F1 2019.

Pebalap Inggris ini sudah mengumpulkan 162 angka.

Hamilton unggul 29 poin atas rekan satu timnya, Valtteri Bottas yang ada di posisi dua.

Sementara Vettel menempati urutan ketiga dengan raihan 100 poin.

Posisi keempat dan kelima pada klasemen pembalap sementara ditempati oleh Max Verstappen (Red Bull Racing) dan Leclerc dengan torehan 88 dan 72 angka.

Perubahan posisi signifikan dialami Daniel Ricciardo (Renault).

Baca: Jadwal F1 Prancis 2019, Ketangguhan Lewis Hamilton dan Insiden Valtteri Bottas di Formula 1 Prancis

Ricciardo yang semula berada di urutan ke-13 klasemen, naik empat setrip ke posisi ke-8 setelah finis keenam pada balapan GP Kanada.

Berikut klasemen sementara pembalap Formula 1 2019:

Berikut klasemen sementara pembalap Formula 1 setelah GP Kanada 2019.

Pos Pembalap Negara Mobil Poin
1 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 162
2 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 133
3 Sebastian Vettel GER FERRARI 100
4 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 88
5 Charles Leclerc MON FERRARI 72
6 Pierre Gasly FRA RED BULL RACING HONDA 36
7 Carlos Sainz ESP MCLAREN RENAULT 18
8 Daniel Ricciardo AUS RENAULT 16
9 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 14
10 Sergio Perez MEX RACING POINT BWT MERCEDES 13
11 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 13
12 Lando Norris GBR MCLAREN RENAULT 12
13 Nico Hulkenberg GER RENAULT 12
14 Daniil Kvyat RUS SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 10
15 Alexander Albon THA SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 7
16 Lance Stroll CAN RACING POINT BWT MERCEDES 6
17 Romain Grosjean FRA HAAS FERRARI 2
18 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 0
19 George Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 0
20 Robert Kubica POL WILLIAMS MERCEDES 0

Jadwal F1 Prancis 2019

Halaman selanjutnya
Halaman
123
Tags
Formula 1
Formula 1 2019
klasemen
Lewis Hamilton
Berita Terkait :#Formula 1
Penulis: Nasaruddin
Editor: Nasaruddin
Ikuti kami di
Video Pilihan
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan