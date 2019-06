9 Tahun Vakum, Aktor Tampan Won Bin Diisukan Pertimbangkan Naskah Film, Bakal Segera Comeback?

Aktor Won Bin sudah 9 tahun tak tampil di serial drama maupun film.

Sudah 9 tahun sejak Won Bin membintangi film atau drama apa pun dengan proyek terakhirnya adalah "The Man From Nowhere", yang merupakan hit besar di box office dan film yang diakui dunia.

Namun ia tetap laris sebagai bintang iklan.

Karena ketidakhadirannya dari layar terus tumbuh lebih lama tanpa sepatah kata pun, seorang kenalan dekat dari industri mengungkapkan bahwa ia secara aktif ingin melakukan debutnya setelah lama absen.

"Publik memiliki kesalahpahaman, tetapi Won Bin tidak menentang membuat proyek lain. Dia aktif melalui berbagai skenario untuk menemukan proyek kreatif. Tetapi karena dia sangat spesifik dengan ulasannya, dia belum dapat menandatangani kontrak apa pun,"ujar sumber kenalan Won Bin seperti dilansir dari Koreaboo, Selasa (18/6/2019).

Won Bin dikabarkan akan membintangi remake Korea Film Inggris "Still Life" pada tahun 2016.

Meskipun skrip Korea dibuat, Won Bin diduga menolak tawaran untuk membintangi peran di akhir.

Tim produksi dilaporkan masih berusaha untuk mengubah naskah agar sesuai dengan pendapat Won Bin, tetapi Won Bin juga sambil mencari melalui proyek-proyek lain.

Selama 9 tahun terakhir, Won Bin beberapa kesempatan terlihat di depan umum melalui acara model dan bintang iklan.