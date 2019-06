Shandy Aulia Umumkan Kehamilannya setelah 7,5 Tahun Menikah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berita bahagia datang dari aktris Shandy Aulia.

Setelah penantian panjang 7,5 tahun, Shandy Aulia akhirnya positif hamil.

Hal ini diumumkan Shandy Aulia melalui Instagram-nya.

Shandy Aulia mengunggah sebuah video yang langsung banjir komentar ucapan selamat.

Penantian panjang selama 7,5 tahun berakhir, Shandy Aulia dan suami pun penuh rasa syukur dan ucapan terimakasih.

Hal ini sudah Shandy ketahui sejak 5 Juni 2019, namun baru dipublikasikan pada 14 Juni 2019.

Shandy Aulia pun sudah tak sabar menunggu janinnya bertumbuh dan makin kuat.

Shandy dan suami pun tak sabar memulai perjalanan sebagai orangtua.

"5th of June 2019 Our Positive Day! (emoji) Can’t wait to share our happiness to all of you.It’s been a long journey for us within this seven and a half years of waiting , however it is God’s time and not of ours.

We thank God for a wonderful gift and to give us trust to have an addition to our little family, a little angel of our own. (emoji)

