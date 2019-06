Gading Martin Foto Bareng Nadine Kaiser dan Menteri Susi Pudjiastuti, Warganet: Cocok Jadi Mantu

Seolah kagum sosok Susi Pudjiastuti, Gading Marten menyebut bahwa sosok yang ada di sampingnya adalah menteri paling keren yang dimiliki negara Indonesia saat ini.

Tak hanya memuji Menteri Susi, Gading Marten juga terlihat melayangkan kekagumannya pada Nadine.

Ia pun menyebut bahwa Nadine adalah sosok yang ramah.

"Silaturahmi with the coolest minister and humble daughter @susipudjiastuti115 @nadiepascale maaf lahir batin Ibu," tulis Gading Marten.

Potret serta momen kedekatan Gading Marten dengan keluarga Susi Pudjiastuti itu pun langsung diserbu oleh Warganet.

Beberapa Warganet menyebut bahwa Gading Marten cocok bersanding dengan putri Susi Pudjiastuti.

Bahkan ada Warganet yang mendoakan agar Gading Marten bisa menjadi menantu Susi Pudjiastuti.

dewo_kewren_layawa : Sama anakny bu @susipudjiastuti115 aja ding

fryda.19 : nah lho... uhuy... cocok deh ni..

alinelicious : Cocok sm Papa Gading