Head to Head Peamain Tottenham Vs Liverpool Final Liga Champions 2019, Menanti Juara UCL di Madrid

Head to Head Pemain Liverpool Vs Tottenham di Final Liga Champions ! Sadio Mane Vs Kieran Trippier

LIGA CHAMPIONS - Partai pamungkas Liga Champions musim 2018/2019 mempertemukan dua klub asal Inggris, Liverpool vs Tottenham Hotspur.

Pertandingan final UEFA Champions League itu akan berlangsung di Stadion Wanda Metropolitano, markas Atletico Madrid pada Minggu (02/06/2019) mulai pukul 02.00 WIB.

Tottenham Hotspur dan Liverpool harus saling mengenal satu sama lain setelah beberapa pertemuan Liga Premier epik di musim terakhir.

Pada laga final, diprediksi ada tiga pertempuran utama antar pemain Liverpool Vs Tottenham Hotspur.

Tim reporter UEFA.com di Madrid memberikan analisis ahli lebih lanjut terkait prediksi dan peningkatan hingga kick-off pada Minggu (02/06/2019) mulai pukul 02.00 WIB.

Berikut head to head pemain Liverpool Vs Tottenham Hotspur di Stadion Wanda Metropolitano, markas Atletico Madrid pada Minggu (02/06/2019) WIB :

Sadio Mane Vs Kieran Trippier

Kecepatan dan fisik Danny Rose di sisi kiri Tottenham telah membuat lawan memandang sisi lain sebagai area di mana mereka lebih mungkin untuk makmur.

Kieran Trippier tidak konsisten sejak Piala Dunia FIFA yang menakjubkan dengan Inggris.

