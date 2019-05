Mau Tahu berapa Telkomsel Poin Anda? Cek Dengan 3 Cara Ini

PONTIANAK - Mau tahu berapa Telkomsel Poin yang telah Anda kumpulkan? Ada tiga cara yang bisa digunakan untuk melihat jumlah poin Telkomsel Poin yang terkumpul.

Pertama, kirim SMS dengan pesan POIN ke nomor 777. SMS yang Anda kirim ini tidak akan dikenai biaya. Setelah itu, Anda akan menerima balasan SMS tentang jumlah poin Telkomsel Poin.

Baca: Cara Cek Poin Telkomsel - Hari Ini Batas Waktu Terakhir Penukaran: Gini Cara Tukar Telkomsel Poin

Baca: Berikut Cara Dapatkan Voucher di Program Tabungan Emas Telkomsel POIN

Kedua, gunakan aplikasi My Telkomsel untuk mengetahui secara cepat dan jelas. Aplikasi My Telkomsel dapa diunduh (download) di Google Play Store, App Store, dan BlackBerry World. Selain mengetahui Telkomsel Poin, sisa pulsa dan paket data yang digunakan juga diinformasikan di My Telkomsel. Anda pun bisa mengisi pulsa dan beli paket lewat My Telkomsel.

Ketiga, cara selanjutnya yang biasa dipakai untuk cek pulsa adalah dengan memasukkan kode *700#. Lewat kode *700#, Anda juga dapat mengetahui promo Telkomsel Poin yang sedang berlangsung. (*)

Penulis : Mia Monica