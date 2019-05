BTS Akhirnya Tampil Epic dengan 'Boy With Luv' di Final 'The Voice'

The Voice merupakan sebuah kontes talent menyanyi di televisi Amerika Serikat yang aslinya berasal dari The Voice of Holland dari Belanda.

Kompetisi ini terbilang sukses dan menjamur, tidak hanya di Amerika saja namun juga diberbagai belahan dunia, termasuk The Voice Indonesia.

Para pesertanya diaudisi secara publik dengan usia minimal 15 tahun (Menjadi 13 tahun pada musim 12), dan ditayangkan di NBC.

Format inovatif acara ini menampilkan empat tahap kompetisi: yang pertama dimulai dengan Blind Auditions, kemudian Battle Rounds, Live Cross Battles, dan Pertunjukan Langsung.

Ajang pencarian bakat Amerika Serikat, The Voice, akan memasuki babak final pada Rabu (22/5/2019) besok pukul 08.00 WIB.

Final musim terakhir disiarkan langsung pada 21 Mei di mana dalam rekaman BTS menampilkan "Boy With Luv" turut disiarkan.

Dilansir dari laman etonline.com, BTS terus mendominasi gelombang udara AS dengan penampilan primetime yang sangat panas lainnya, kali ini selama final musim The Voice 16.

Ketika tujuh anggota kelompok super K-pop - J-Hope, V, Jungkook, Jimin, Suga, Jin, dan RM naik panggung satu per satu, mengenakan jaket jas hitam dan putih dengan kata "Love" dijabarkan dalam neon di belakang mereka ketika mereka melakukan aksi panggung untuk hit single baru mereka, "Boy With Luv."

Ketika penonton bersorak, mereka memamerkan koreografi dan karisma magnetik sempurna yang telah menjadikan mereka menjadi salah satu grup musik terbesar di dunia, dan itu adalah sorotan musikal untuk musim ini dari seri kompetisi realitas NBC.