Album Terbaru BTS Terlaris di AS Sepanjang 2019 hingga Tercepat Lampaui 300 Juta Viewers di Youtube

Album Terbaru BTS Terlaris di AS Sepanjang 2019 hingga Tercepat Lampaui 300 Juta Viewers di Youtube

BTS juga dikenal sebagai Bangtan Boys, adalah sebuah boy band beranggotakan tujuh orang asal Korea Selatan yang dibentuk oleh Big Hit Entertainment.

Bangtan Boys atau BTS kembali sukses menduduki puncak Billboard 200 dengan album terbarunya, Map of the Soul: Persona.

BTS telah mengalami kesuksesan besar selama beberapa tahun terakhir dan momentum mereka terlihat tak terbendung.

Dilansir dari Allkpop, BTS terus membuka jalan bagi para seniman internasional dan membuat sejarah musik dengan 'Map of the Soul: Persona' sekarang menjadi album terlaris dalam penjualan murni pada 2019.

Album ini pertama kali dirilis pada 12 April tahun ini dan debut di nomor satu di US Billboard 200.

Sejak itu, telah memuncak di tangga lagu di seluruh dunia dan menjadikan BTS grup pertama sejak The Beatles untuk mendapatkan tiga album tangga lagu teratas dalam satu tahun. (dua album pertama adalah 'Love Yourself: Tear' dan 'Love Yourself: Answer').

Baca: TERPOPULER - Prabowo ke Brunei, Momen Kesalahan Jennie BLACKPINK, hingga Reaksi Kocak Jungkook BTS

Baca: Sempat Bingung, Reaksi Kocak Jungkook BTS Mengetahui Euphoria Fanchant Bikin ARMY Menjerit!

Baca: Gara-gara Cuitan Donald Trump Jr Kritik Calon Rival Ayahnya, ARMY yang Kemah di Konser BTS Bereaksi

Keberhasilan BTS yang tak terhitung banyaknya telah diperoleh di seluruh dunia karena bakat mereka dan kerja keras terus membuahkan hasil.

Tidak ada keraguan bahwa BTS akan terus mencapai ketinggian baru saat mereka melanjutkan perjalanan mereka sebagai musisi internasional.

Selamat kepada BTS!