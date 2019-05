UKM Seni Polnep Gelar Malam Puncak "Marimar" Donasi untuk Panti Asuhan Syarif Hidayatullah

PONTIANAK- Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Seni Politeknik Negeri Pontianak menggelar acara malam puncak Mari Amal Ramadhan ( Marimar) sebagai acara puncak penyerahan donasi untuk Panti Asuhan Syarif Hidayatullah.

Acara dilaksanakan di Caffe Mythic Jalan Sutomo, Kota Pontianak, Minggu (19/5/2019).

UKM Seni Polnep juga megundang beberapa G-Star yaitu Been On Vacation, Wairejecred, Urban Street dab diisi juga penampilan dari mahasiswa seperti bernyanyi, berpuisi dan juga stand up comedy.

Kegiatan terpantau ramai dan berlangsung meriah serta banyak yang datang untuk memberikan donasi.