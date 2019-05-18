Pemilu 2019
Hasil Pileg DPR RI di Yogyakarta, Rekapitulasi KPU RI! PDIP Tertinggi, PKB, PAN & PKS Beda Tipis
Berikut perolehan suara untuk partai politik sesuai nomor urut untuk Pileg DPR RI di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam Pemilu 2019
Hasil Pileg DPR RI di Yogyakarta, Rekapitulasi KPU RI! PDIP Tertinggi, PKB, PAN & PKS Beda Tipis
Partai PDIP mengalahkan 15 partai politik lain di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Perolehan suara PDIP menjadi paling tertinggi dalam Pemilihan Legislatif atau Pileg DPR RI di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Hal itu berdasarkan hasil rapat pleno terbuka Rekapitulasi Suara Nasional Dalam Negeri Pemilu 2019 yang telah disahkan pada 13 Mei 2019.
Turut hadir, Ketua dan Anggota KPU RI, peserta pemilu perwakilan Tim Kampanye Nasional (TKN) 01 dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02, serta perwakilan partai politik, Bawaslu, Kemendagri, Kemenkominfo dan masyarakat sipil pegiat pemilu saat pleno itu.
Pada posisi pertama, PDIP meraih 654.088 suara.
Posisi dua, ditempati oleh partai PKB dengan 264.698 suara.
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Posisi tiga ditempati oleh PAN dengan 237.731 suara.
Posisi empat, ada PKS dengan 229.815 suara.
Untuk perolehan suara Pilpres 2019, pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin memperoleh 1.655.174 suara.
Sementara itu, pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno memperoleh 742.481 suara.
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