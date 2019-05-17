Pemilu 2019
Hasil Pileg DPR RI di Sumatera Barat, Rekapitulasi KPU RI! Gerindra Menang Lalu PAN, Demokrat & PKS
Berikut perolehan suara untuk partai politik sesuai nomor urut untuk Pileg DPR RI di Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilu 2019 sumber data laman KPU
Hasil Pileg DPR RI di Sumatera Barat, Rekapitulasi KPU RI! Gerindra Menang Lalu PAN, Demokrat & PKS
Partai Gerindra menang dalam kompetisi partai politik di Provinsi Aceh. Perolehan suara Gerindra menjadi paling tertinggi dalam Pemilihan Legislatif atau Pileg DPR RI di Provinsi Sumatera Barat.
Hal itu berdasarkan hasil rapat pleno terbuka Rekapitulasi Suara Nasional Dalam Negeri Pemilu 2019 yang telah disahkan pada Rabu (15/05/2019).
Turut hadir, Ketua dan Anggota KPU RI, peserta pemilu perwakilan Tim Kampanye Nasional (TKN) 01 dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02, serta perwakilan partai politik, Bawaslu, Kemendagri, Kemenkominfo dan masyarakat sipil pegiat pemilu saat pleno itu.
Di posisi pertama, Gerindra meraih 570.835 suara.
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Posisi dua, ditempati oleh partai PAN dengan 412.483 suara.
Posisi tiga ditempati oleh Demokrat dengan 371.058 suara.
Posisi empat, ada PKS dengan 356.294 suara.
Untuk perolehan suara Pilpres 2019, pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin memperoleh 407.761 suara.
Sementara itu, pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno memperoleh 2.488.733 suara.
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