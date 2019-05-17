Pemilu 2019
Rekapitulasi Suara Nasional KPU RI, Hasil Pileg DPR RI di Aceh ! Demokrat Superior, Gerindra & PDIP?
Berikut perolehan suara untuk partai politik sesuai nomor urut untuk Pileg DPR RI di Provinsi Aceh dalam Pemilu 2019 sumber data laman KPU RI :
Rekapitulasi Suara Nasional KPU RI, Hasil Pileg DPR RI di Aceh ! Demokrat Superior, Gerindra & PDIP?
Partai Demokrat superior dalam kompetisi partai politik di Provinsi Aceh. Perolehan suara Demokrat menjadi paling tertinggi dalam Pemilihan Legislatif atau Pileg DPR RI di Provinsi Aceh.
Hal itu berdasarkan hasil rapat pleno terbuka Rekapitulasi Suara Nasional Dalam Negeri Pemilu 2019 yang telah disahkan pada Rabu (15/05/2019).
Turut hadir, Ketua dan Anggota KPU RI, peserta pemilu perwakilan Tim Kampanye Nasional (TKN) 01 dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02, serta perwakilan partai politik, Bawaslu, Kemendagri, Kemenkominfo dan masyarakat sipil pegiat pemilu saat pleno itu.
Di posisi pertama, Demokrat meraih 413.438 suara. Di posisi dua, ada partai Gerindra dengan 376.784 suara.
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Di posisi ketiga, Partai Golkar dengan 325.421 suara.
Posisi empat ditempati oleh PAN dengan 318.202 suara.
Untuk perolehan suara Pilpres 2019, pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin memperoleh 404.188 suara.
Sementara itu, pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno memperoleh 2.400.746 suara.
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Berikut perolehan suara untuk partai politik sesuai nomor urut untuk Pileg DPR RI di Provinsi Aceh dalam Pemilu 2019 sumber data laman KPU RI :
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SAH Hasil Pileg DPR RI Jawa Tengah Rekapitulasi KPU RI, PDIP Mendominasi! PKPI Suara Terendah
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Hasil Pileg DPR RI 2019 di Gorontalo, Rekapitulasi Suara Nasional KPU RI Golkar Perkasa Raih 194.660
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Hasil Pileg DPR RI di Kalimantan Tengah Rekapitulasi KPU RI! Posisi PDIP, Nasdem, Golkar & Gerindra?
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